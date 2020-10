AGRONEGÓCIO MS exportou 1096% a mais de carne suína neste ano, na comparação com 2019 Com 10,1 mil toneladas vendidas ao exterior, receita cresceu 1548%

21 OUT 2020 - 13h:19 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

As exportações sul-mato-grossenses de carne suína in natura totalizaram US$ 18,2 milhões de janeiro a setembro deste ano. Na comparação com o mesmo período de 2019, o valor é 1548% maior. Já o volume cresceu 1096%.

