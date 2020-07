BALANÇO MS ganha destaque em ranking sobre transparência das ações contra COVID-19 Dados sobre populações étnicas fez estado se destacar entre as unidades federativas

14 JUL 2020 - 14h:21 Por Marcus Moura/ CBN

Mato Grosso do Sul está em 4° lugar no ranking que mede o grau de transparência das informações sobre o coronavírus nos portais oficiais dos estados, segundo levantamento realizado pela Open Knowledge Brasil. Com 88 pontos, MS está acima da média do Governo Federal. Confira: