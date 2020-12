POLÍTICA EM DESTAQUE MS ganha projeção no cenário político nacional Três nomes de representantes do Estado são cotados para concorrer à presidência da república em 2022

7 DEZ 2020 - 12h:20 Por Adilson Trindade/ Thais Cintra CBN

Como disse o colunista Merval Pereira, do O Globo, nunca houve tantos partidos se declarando em condições de lançar candidatos à Presidência da República depois das eleições municipais. Dirigentes de Mato Grosso do Sul ganham espaço no cenário nacional devido às renovações de lideranças políticas. Um deles é o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta. Mas a grande supresa foi o surgimento do nome da senadora Simone Tebet, do MDB.

O nome dela entrou na pauta de discussão depois de ganhar projeção política ao enfrentar o senador Renan Calheiros para a presidência do Senado. O papel dela no confronto com Renan foi fundamental para a vitória do Davi Alcolumbre, do DEM. Simone foi recompensada com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante do Senado.

Outro nome em destaque vem sendo do deputado federal Fábio Trad, do PSD. O presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, concedeu várias entrevistas falando entre alguns nomes o de Fábio Trad. Nessa briga por espaço político e de olho na presidência da República, todos analisam o desempenho dos partidos nas eleições municipais.

MDB elegeu mais uma vez, a maioria dos prefeitos no Brasil. Mas nunca teve um nome forte para a sucessão presidencial. O partido ganhou força e experiência com Michel Temer na Presidência. E o desempenho do partido nas eleições municipais animou as lideranças.

Como já disse, nos bastidores do Congresso Nacional o nome mais cogitado do MDB para sucessão estadual é da senadora Simone Tebet. O deputado Baleia Rossi, um dos fortes candidato à presidência da Câmara dos Deputados, destacou a liderança de Simone para a sucessão presidencial. Mas ele apontou ainda outras opções do partido, como os governadores Renan Filho, de Alagoas, Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, e do secretário estadual de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles.

Este último concorreu à Presidência da República nas eleições de 2018. Ele foi presidente do Banco Central do Governo Lula e ministro da Fazenda no Governo Temer. O PSD ganhou muitas prefeituras, bem como o DEM.