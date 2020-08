CENÁRIO MS gerou 2.6 mil vagas de emprego em julho, aponta CAGED Na Capital, desde janeiro já foram fechadas mais de 5 mil vagas de trabalho

21 AGO 2020 - 17h:20 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul registrou a criação de 2.635 novas vagas de emprego em julho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ao todo, foram 16.251 contratações contra 13.616 demissões. No acumulado do ano, já são 118.148 admissões contra 116.587 desligamentos, o que indica que de janeiro até julho, o Estado criou 1.561 postos formais de trabalho. No primeiro mês do ano, cerca de 512 mil pessoas estavam empregadas com carteira assinada no Estado. Agora, são cerca de 516 mil. Confira: