PLASMA X CORONAVÍRUS MS integra pesquisa com plasma no combate à Covid-19

16 JUN 2020 - 11h:33 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

As testagens serão feitas em pacientes do sexo masculino - Foto: O Globo A partir desta semana, Mato Grosso do Sul passa a integrar um conjunto de Estados que vai testar novas táticas contra a Covid-19. O foco da pesquisa é o plasma sanguíneo de pacientes curados da doença, que carregam anticorpos neutralizantes. Os projetos fazem parte de esforços da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). No Estado, os trabalhos serão coordenados pelo infectologista Júlio Croda, que falou sobre o assunto ao CBN Campo Grande desta terça-feira (16). Segundo Croda o plasma vai ser recolhido dos voluntários e, depois de analisado em laboratório será usado em pacientes em estado mais grave por conta do novo Coronavírus. Confira e entrevista.

