AGRONEGÓCIO MS já comercializou quase metade da safra 2020/21 de soja Até o dia 13 de julho, 40,89% da produção havia sido comercializada

15 JUL 2020 - 13h:59 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Mato Grosso do Sul comercializou 92,8% da safra 2019/2020 de soja até o dia 13 deste mês. Segundo o levantamento semanal divulgado pelo Sistema Famasul, o avanço é de 19 pontos percentuais com relação ao mesmo período do ano passado.

Já a temporada 2020/2021 está com 40,89% da produção negociada. Um aumento de 16 pontos percentuais na comparação com o índice da safra passada.

