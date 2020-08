CORONAVÍRUS MS não tem municípios em grau extremo de risco para covid-19 Das 79 cidades, 21 melhoraram a situação de perigo para a doença

28 AGO 2020 - 16h:32 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Nesta sexta-feira (28), o Governo do Estado atualizou o grau de risco dos 79 municípios, conforme os relatórios situacionais da 34ª semana epidemiológica do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir), após aprovação dos membros do Comitê Gestor. Os relatórios detalhados, assim como as notas obtidas em cada indicador, foram encaminhados aos municípios também na manhã de hoje.

Neste quarto mapa situacional 41 municípios mantiveram seu grau de risco, 21 municípios melhoraram e 17 municípios pioraram seu grau de risco, evidenciando que o controle da pandemia requer a urgente adoção de medidas, conforme explicou o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel: “Os indicadores do Prosseguir trazem recomendações para o controle da pandemia observando a nota obtida em cada um deles. Olhar apenas para o número de casos seria como olhar para o retrovisor, para o que passou. Nós precisamos olhar para frente e adotar medidas que evitem o avanço da doença, especialmente agora que registramos um aumento expressivo do número de municípios com piora da bandeira”, enfatizou.

Os municípios que regrediram na faixa de risco foram Alcinópolis, Antônio João, Bonito, Dourados, Eldorado, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Ivinhema, Ladário, Laguna Carapã, Naviraí, Paranaíba, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Selvíria, Tacuru e Vicentina.

Nenhuma cidade sul-mato-grossense está em grau extremo de risco para a covid-19.

(Com informações do Portal do MS)