CLIMA MS não tem previsão de chuva até 10 de setembro Umidade relativa do ar deve variar entre 85% e 15%, segundo Cemtec

27 AGO 2020 - 07h:04 Por Ingrid Rocha/CBN

Ao menos até o dia 10 de setembro, Mato Grosso do Sul não deve registrar chuva, segundo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Nesta quinta-feira (27), a previsão para o estado é céu claro a parcialmente nublado. A temperatura deve ficar entre 13°C e 40°C. Ouça a previsão completa para hoje: