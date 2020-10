EDUCAÇÃO MS ocupa a 6ª posição no ranking nacional de competitividade Pesquisa e Inovação são indicadores levados em consideração no levantamento

30 OUT 2020 - 12h:48 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

No ranking nacional que avalia programas de mestrado e doutorado nas universidades brasileiras, Mato Grosso do Sul se destacou em 1º lugar como referência em pesquisa e tecnologia, aliada à inovação, e em 6ª posição no ranking de competitividade. O resultado é consequência do fomento nas qualificações de segmentos como o empreendedorismo.

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa e Extensão da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Cristiano Carvalho, 10 são os pilares que constroem o cenário, dentre eles, a inovação. “Mais de 80% dos acadêmicos de mestrado e doutorado contemplados na universidade, estão inseridos nos cinco programas de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). Temos a melhor colocação do país”, afirmou.

Há uma agência de Inovação no campus da UCDB que alinha qualificação profissional com incentivo em estudos tecnológicos. Questionado sobre a necessidade da pesquisa em ano de pandemia e aos estudos para produção da vacina contra a covid-19, o professor destacou que os alunos já acessam as plataformas online há pelo menos 10 anos. ”Atuamos há mais de uma década neste sistema remoto e toda pesquisa, por mais básica que seja, tem chegar na ponta”, ressaltou. Confira: