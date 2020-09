AGRONEGÓCIO MS ocupa o 10º lugar no ranking entre Estados exportadores Agropecuária representa 15,8% do PIB estadual

7 SET 2020 - 13h:48 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Mato Grosso do Sul é o 10º Estado que mais exporta produtos do país, e ocupa a 5º colocação entre os produtores de grãos brasileiros. No ranking do agronegócio, a Unidade Federativa é a 4º que mais produz milho e a 3º no abate de bovinos.

