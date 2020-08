SAÚDE MS passa a marca dos 43 mil casos de covid-19 Onze mortes foram registradas no estado, sendo nove em Campo Grande

24 AGO 2020 - 11h:42 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria de Saúde divulgou na manhã desta segunda-feira (24), que Mato Grosso do Sul registrou 567 novos casos de covid-19. Campo Grande registrou 50% dos novos casos (284 diagnósticos positivos). Onze mortes foram confirmadas, sendo nove na Capital, uma em Fátima do Sul e uma em Aparecida do Taboado. No estado, 336 pessoas morreram vítimas da doença. Ouça os detalhes: