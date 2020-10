CLIMA MS pode ter queda na temperatura na sexta-feira Mínima prevista é de 11 °C e máxima 28 °C, segundo o Cemtec

27 OUT 2020 - 09h:41 Por Ingrid Rocha/CBN

Mato Grosso do Sul pode registrar queda na temperatura na próxima sexta-feira (30), segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. A mínima prevista é de 11 °C e a máxima 28 °C. Até quinta-feira (29) as temperaturas no estado devem variar entre 17 °C e 36 C°.

Na última segunda-feira (26), o estado registrou chuvas intensas e ventos fortes. Em Campo Grande foram 41,2mm e ventos de 66 km/h. Ouça os detalhes: