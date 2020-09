SAÚDE MS poderá ter prioridade em vacina contra Covid-19 Estado está negociando parceria científica com dois laboratórios e poderá receber doses da nova vacina

23 SET 2020 - 12h:18 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Mato Grosso do Sul pode assinar nos próximos dias um contrato de cooperação com dois laboratórios para pesquisa e produção de vacinas contra a Covid-19. As informações foram passadas pelo secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, durante entrevista ao vivo na Rádio CBN Campo Grande desta quarta-feira (23).

O secretário não revelou muitos detelhes, pois existem um contrato de confidencialidade. No entanto, destacou que a parceria prevê que voluntários da saúde de Mato Grosso do Sul façam parte da fase final da pesquisa e que poesteriormente, assim que a vacina for aprovada, o Estado teria prioridades em receber as doses. Confira a entrevista