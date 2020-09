OPINIÃO CBN MS precisa estruturar um serviço estadual de prevenção e combate a queimadas Os alertas da Natureza precisam ser considerados e o Estado precisa estar pronto para enfrentar o fogo em grandes áreas

28 SET 2020 - 12h:14 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

Os prejuízos que os incêndios florestais e as queimadas trouxeram a Mato Grosso do Sul ainda não foram medidos, mas os abalos ao meio ambiente e os danos a atividades como pecuária, turismo e até para o setor florestal, mostram que o Estado precisa criar um serviço estruturado, equipado e pronto para agir em qualquer região contra o fogo em grandes áreas, capaz de agir com eficácia na prevenção e no combate, a exemplo do que já conta o setor privado nas florestas plantadas da região da Costa Leste.