OPINIÃO CBN MS precisa se preparar para prevenir e combater queimadas O problema é recorrente e sem enfrentamento correto pode trazer prejuízos ambientais, econômicos e financeiros para o Estado

17 SET 2020 - 12h:56 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

Passa da hora de Mato Grosso do Sul equipar-se com um serviço de prevenção e combate a queimadas no Pantanal e nos cerrados. O problema se agrava a cada ano e não pode mais ser enfrentado a cada caso.

Proteger o meio ambiente, além disso, se tornou uma questão econômica importante. Fundos de investimento internacionais incluem a questão ambiental entre os critérios para definir onde aplicam seus recursos.