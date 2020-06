TURISMO NA DIVERSIDADE MS quer ampliar turismo para público LGBT Fundação de Turismo do Estado levantou informações do segmento e está estruturando atrações personalisadas

26 JUN 2020 - 12h:48 Por Redação/CBN

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) quer entrar pesado no mercado para atrair o público LGBTQIAP (Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, Intersexo, Assexuais/Arromânticas/Agênero, Pan/Poli) para o Estado, inclusive lançou uma nova marca para promover o turismo para o público LGBT. A campanha "Isto é Mato Grosso do Sul" tem também a missão de estruturar atrativos e roteiros, conforme disse em entrevista à rádio CBN nesta sexta-feira (26), Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur-MS. Confira a entrevista.