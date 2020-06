NOVO CORONAVÍRUS MS registra 131 novos casos de covid-19 em 24h Estado tem 2.455 confirmações do novo coronavírus desde início da pandemia

9 JUN 2020 - 13h:09 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul apresenta aumento de 5,6% no número de novos casos em 24h, toalizando 2.455 confirmações nesta terça-feira (9). Dos 131 novos casos, 47% são do município de Dourados, epicentro da covid-19 no estado.

