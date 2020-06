SAÚDE MS registra 324 novos casos e 3 mortes por covid-19 Campo Grande e Dourados tiveram mais de 90 diagnósticos positivos em 24 horas

20 JUN 2020 - 12h:20 Por Ingrid Rocha/CBN

Mato Grosso do Sul registrou 394 novos casos de covid-19. Os dados foram divulgados durante live do Governo do Estado deste sábado (20). Três óbitos foram registrados na sexta-feira (19). Uma das vítimas tinha 49 anos e era residente de Dourados. Segundo a Secretaria de Saúde, a mulher tinha hipertensão, diabetes e insuficiência renal. A outra vítima tinha 73 anos e morava em Itaporã. O homem tinha hipertensão, diabetes e cardiopatia. A outra vítima era uma idosa de 95 anos, de Dourados. Ela tinha hipertensão e diabetes.

Campo Grande e Dourados são os municípios com mais novos casos da doença, 92 e 91, respectivamente. Ouça os detalhes: