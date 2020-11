CORONAVÍRUS MS registra 503 novos casos e projeção é de aumento para esta semana Dos testes analisados no Lacen, de 40% a 50% tem resultado positivo para covid-19, segundo secretário

23 NOV 2020 - 11h:40 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 503 novos casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (23). Durante a live do Governo do Estado, o secretário de Saúde, Geraldo Resende falou sobre o aumento de casos em MS e disse que a projeção é que essa semana tenham mais confirmações do que na semana passada. O secretário ainda destacou os testes analisados no Lacen, que segundo o mesmo, de 40% a 50% tem resultado positivo para covid-19. Ouça os detalhes: