SAÚDE MS registra 638 novos casos e 15 mortes por covid-19 Taxa de letalidade no estado está em 1.9 e de contágio 1.02

29 SET 2020 - 11h:30 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 638 novos casos de covid-19 e 15 mortes em Mato Grosso do Sul. Os dados foram divulgados durante a live do Governo do Estado nesta terça-feira (29). O estado contabiliza 68.963 e 1.293 mortes. A taxa letalidade em MS está em 1.9 e a de contágio 1.02. O número de pessoas internadas em leitos clínicos voltou a passar os de leitos de UTI. Ouça os detalhes: