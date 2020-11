SAÚDE MS registra 771 casos de covid-19 no final de semana Estado já contabiliza 84.930 casos da doença e 225 pessoas estão internadas

9 NOV 2020 - 09h:32 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 771 novos casos de covid-19 no final de semana em Mato Grosso do Sul. No sábado (07) foram 561 confirmações e no domingo (08) 210. O estado agora contabiliza 84.930 casos da doença. A secretaria não atualizou o número de mortes da doença, pois o sistema federal apresentou instabilidade. Segundo a SES, os dados devem ser atualizados assim que o sistema volta ao normal. Ouça os detalhes: