SAÚDE MS registra 79 novos casos de covid-19 e contabiliza 1.568 Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde mostra um aumento de 5,3%

1 JUN 2020 - 11h:21 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul registrou 79 novos casos de covid-19 de domingo (31) para segunda-feira (01). O estado tem 1.568 diagnósticos positivos para a doença. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (01), durante live do Governo do Estado. O secretário de Saúde, Geraldo Resende, voltou a destacar que nos próximos dias, Dourados deve se tornar a cidade com mais casos do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul.Ouça os detalhes: