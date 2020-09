SAÚDE MS registrou 825 novos casos e 14 mortes por covid-19 Taxa de letalidade no estado está 1,8%, segundo Secretaria de Saúde

2 SET 2020 - 12h:06 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta quarta-feira (02) 825 novos casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul. O estado já contabiliza 50.645 diagnóticos positivos da doença. Mais 14 mortes foram confirmadas pela secretaria, sendo 3 em Campo Grande. No estado, 7.382 pessoas com a covid-19 estão em isolamento domiciliar e 41.815 estão recuperadas da doença. Ouça os detalhes: