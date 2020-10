NOVO CORONAVÍRUS MS registra 895 novos casos e 25 mortes no final de semana Estado contabiliza 71.723 casos da doença e 1.351 óbitos

5 OUT 2020 - 09h:42 Por Ingrid Rocha/CBN

Neste final de semana Mato Grosso do Sul registrou 895 casos de covid-19 e 25 mortes. As cidades com mais novas confirmações no estado foram: Campo Grande (260), Dourados (102) e Corumbá (46). MS já contabiliza 71.723 casos de covid-19, sendo que 460 são pessoas internadas (mais três internados de outros estados, que não contabilizam para Mato Grosso do Sul), 4.361 estão em isolamento domiciliar e 65.551 estão recuperados. Ouça os detalhes: