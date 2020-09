SAÚDE MS registra 926 novos casos de covid-19 e 12 mortes Taxa de letalidade continua em 1.8 e média móvel de mortes teve redução

22 SET 2020 - 11h:48 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria de Saúde confirmou 926 novos casos de covid-19 e 12 mortes em Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (22). Campo Grande foi a cidade com mais confirmações no estado, foram 463 novos diagnósticos positivos. A taxa letalidade continua em 1.8 e a média móvel de mortes teve redução, de 13 para 12. Ouça os detalhes: