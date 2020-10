ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PúBLICA MS registra aumento no número de mortes violentas em 2020 Na comparação com mesmo período de 2019, categoria cresceu 6,2%

19 OUT 2020 - 13h:13 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O número de mortes violentas intencionais cresceu 6,2% no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2019, em Mato Grosso do Sul. A categoria do Anuário Brasileiro de Segurança Pública engloba homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio e mortes decorrentes de intervenção policial.

Do grupo, somente os casos de lesões corporais seguidas de morte tiveram queda, de 40%. Houve um aumento de 6,1% dos crimes de homicídio doloso, quando há intenção de matar, passando de 246 para 261.

Já as mortes decorrentes de intervenção policial tiveram alta de 200% neste ano, de 1 para 3. O aumento nos registros de latrocínio, roubo seguido de morte, foi de 42,9%.

Feminicídio

Mato Grosso do Sul registrou uma morte a mais por feminicídio. O número passou de 23, registrado no primeiro semestre do ano passado, para 24 neste ano.

Segundo o levantamento da Violência Doméstica e Sexual na Pandemia, o Estado teve queda nos casos de lesão corporal dolosa em vítimas do sexo feminino, de 9,6%, também no mesmo período.

A quantidade de ameaças registradas por vítimas do sexo feminino caiu 15,9%.

Estupro

Os casos de estupro caíram no primeiro semestre deste ano aqui no Estado. Sem distinção de sexo, foram 1453, 29,9% a menos que em 2019. Do total, a maioria, 1239 foram mulheres.