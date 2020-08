PANDEMIA MS registra mais 21 óbitos nas últimas 24 horas e total se aproxima de 600 mortes Taxa de letalidade do vírus aumentou, segundo dados da Saúde

14 AGO 2020 - 11h:58 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul registrou 21 novos óbitos da COVID-19 nas últimas 24 horas, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. O número de mortes chegou a 591 e mais 875 pessoas foram contaminadas pelo vírus elevando o número total de casos para 35.434. A taxa de letalidade também aumentou de 1,6% para 1,7%.

Dos óbitos, dez mortes foram registradas na Capital, três em Aquidauana, duas em Corumbá e uma em Ponta Porã, Coxim, Dourados, Ladário e Anastácio. Campo Grande também registrou o maior número de novos casos (384), Corumbá aparece logo em seguida (107) e Aquidauana fechando o Top 3 (59).

Dos mais de 35 mil casos confirmados, são 28.597 pacientes recuperados, 5.702 em isolamento domiciliar e 544 internados. Entre os hospitalizados, 310 ocupam leitos clínicos e 239 leitos de UTI.

A ocupação de leitos de UTI no SUS (Sistema Único Saúde) na macrorregião de Campo Grande ainda provoca alerta no secretário de saúde, Geraldo Resende. “Ocupação de 84% mostra que o vírus ainda está em alta disseminação na Capital. A taxa só não está pior porque conseguir habilitar novos leitos”, disse ele durante a live do Boletim Coronavírus. A macrorregião de Corumbá também apresenta taxa elevada de ocupação com 77% dos leitos ocupados. Três Lagoas tem a melhor situação do Estado, com apenas 35% de ocupação.