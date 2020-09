CORONAVÍRUS MS registra mais 701 novos casos e 17 óbitos O cálculo da média móvel indica a confirmação de 638,7 pacientes por dia na última semana

10 SET 2020 - 11h:54 Por Isabelly Melo

Mato Grosso do Sul confirmou mais 701 casos do novo coronavírus, conforme dados oficiais apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quinta-feira (10). O cálculo da média móvel indica a confirmação de 638,7 pacientes por dia na última semana. O total de infectados desde março totaliza 56.046 no Estado.

Mesmo com a média ainda considerada alta, o secretário de saúde, Geraldo Resende está confiante. “Nosso objetivo é abaixarmos a taxa de contágio da doença aqui no Mato Grosso do Sul, e para isso vamos precisar do apoio e união de todos nessa caminhada, e assim ter um setembro com números menores que os registrados em agosto”, afirmou.

De acordo com a secretária-adjunta da SES, Christine Maymone os casos confirmados de hoje ainda estão dentro dos critérios anteriores do Ministério da Saúde, ou seja, critérios laboratoriais. “Estamos fazendo relatórios preliminares, reolhando e adequando as bases. Temos 1.270 casos aguardando revisão dos municípios pelos novos critérios, e 650 aguardando correção pelos novos critérios”, explicou referindo-se aos novos dados que serão agregados assim que houver a confirmação.

Além dos critérios laboratoriais passarão a valer: critério clínico, quando a partir dos sintomas; critério clínico epidemiológico, além de sinais e sintomas, contato com casos positivos; critério clínico por imagem, quando há sintomas e você faz um raio-X de tórax ou uma tomografia e o médico atesta que você é portador da Covid.

O boletim epidemiológico apresentado nesta quinta-feira (10) também confirmou mais 17 óbitos em decorrência da doença. “Praticamente 16 vidas de sul-mato-grossenses por dia”, afirmou a adjunta da saúde, referindo-se a média móvel que indica 15,71 mortes por dia na última semana. Ao todo o Estado registrou 1.024 mortes desde o início da pandemia. Para conferir o boletim epidemiológico detalhado acesse aqui.

Prosseguir

Durante live desta quinta-feira (10) foi apresentado o novo mapa do Prosseguir que sinaliza o grau de risco dos 79 municípios sul-mato-grossenses. O programa classifica as cidades em faixas de cores, que vão de risco baixo a extremo, e traz recomendações de medidas no âmbito da Saúde Pública, de Serviços Públicos e do Social a fim de nortear agentes da sociedade, principalmente entes públicos, a tomarem suas decisões e tornarem suas ações mais eficientes no combate à propagação e aos impactos da Covid-19.

Isolamento Social

A taxa de isolamento social mapeada em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (9) repetiu o índice de 33,5% do dia anterior. Em Campo Grande apenas 32,5% da população permaneceu em casa. Nos municípios a variação foi de 11,8% em Alcinópolis a 50% em Coronel Sapucaia. Confira aqui as demais cidades do Estado.