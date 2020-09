PANDEMIA MS registra mais 930 novos casos da COVID-19 nas últimas 24h Média móvel de infecções dos últimos sete dias é de 759 novos casos por dia

3 SET 2020 - 12h:31 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul registrou mais 930 casos da COVID-19 nas últimas 24 horas, segundo informado pelo secretário de estado de saúde, Geraldo Resende. Com as novas confirmações, o Estado passa a ter 51.575 casos da doença. A média móvel de infecções dos últimos sete dias é de 759 novos casos. Na capital, a média móvel ficou em 336. Confira: