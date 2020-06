NOVO CORONAVÍRUS MS registra mais de 100 casos novos pelo segundo dia seguido Dourados tem mais de 400 casos e preocupa Secretaria de Saúde

4 JUN 2020 - 11h:28 Por Ingrid Rocha/CBN

O número de casos do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul subiu para 1.925. Em 24 horas foram 123 casos a mais no estado, segundo dados da Secretaria de Saúde. Este é o segundo dia que MS registra mais de 100 casos em 24 horas. O município de Dourados foi o que mais registrou casos, foram 41 a mais e a cidade tem mais de 400 diagnósticos. Ouça os detalhes: