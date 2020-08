SAÚDE MS registra mais de mil casos de covid-19 no final de semana Secretaria de Saúde confirmou 28 mortes nos últimos dois dias

3 AGO 2020 - 08h:36 Por Ingrid Rocha

O Mato Grosso do Sul registrou 1.067 novos casos de covid-19 no final de semana. Campo Grande foi a cidade com mais novos diagnósticos da doença, 476 no total. Sidrolândia foi a segunda cidade, com 95 e Corumbá a terceira, com 87 ,contabilizando os casos de sábado e domingo. Ouça os detalhes: