NOVO CORONAVÍRUS MS registra mais uma morte e 71 novos casos de covid-19 em 24h Mulher de 63 anos moradora de Itaporã é a 22ª vítima no estado.

8 JUN 2020 - 12h:52 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul tem nesta segunda-feira (8), 2.324 casos confrmados da covid-19. As 71 novas confirmações foram registradas em 8 municípios e, desse total, 66%, no município de Dourados.

