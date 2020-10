AGRONEGÓCIO MS registra queda no rebanho de bovinos em 2019 Segundo IBGE, número de animais de grande porte caiu 6,86%

19 OUT 2020 - 13h:00 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O rebanho de bovinos, bubalinos e equinos caiu 6,86% aqui em Mato Grosso do Sul, em ter 2018 e 2019. Segundo o levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número passou de 21.240 milhões para 19.783 milhões de cabeças.

O destaque da pesquisa foi a produção de casulos de bicho-da-seda, utilizados para a confecção do tecido. Além do estado, Paraná e São Paulo são os únicos que mantém a cultura no país.

