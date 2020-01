AGRONEGÓCIO MS registra queda no valor das exportações em 2019 Segundo Carta de Conjuntura, Estado vendeu US$ 5,2 bi ao exterior no ano passado

8 JAN 2020 - 14h:36 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Celulose é o produto sul-mato-grossense mais exportado em 2019. - Foto: Arquivo/JPNEWS Segundo informações da Carta de Conjuntura, divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o Estado exportou US$ 5,217 bilhões em 2019, valor que equivale a R$ 20 bilhões. Em comparação com o ano anterior, quando Mato Grosso do Sul vendeu US$ 5,692 bilhões ao exterior, o valor é 8,3% menor. Saiba mais: Confira a Carta de Conjuntura

Deixe seu Comentário