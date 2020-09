ECONOMIA MS registra recorde no número de novas empresas De janeiro a agosto foram mais cinco mil empreendimentos abertos no estado

15 SET 2020 - 09h:22 Por Ingrid Rocha/CBN

O mês de agosto registrou o segundo maior recorde de novas empresas em 2020. No mês passado, 753 empresas foram abertas, ficando atrás apenas de julho. De janeiro a agosto, 5.152 empreendimentos surgiram no estado, número considerado o maior desde 2013. Em um comparativo com o ano passado, o crescimento é de 6%. Ouça os detalhes: