SAÚDE MS registra segunda pior taxa de isolamento social desde o início da quarentena Ladário foi a cidade com o maior índice de isolamento e Bodoquena com o menor

5 MAI 2020 - 19h:43 Por Marcus Moura/ CBN

Mato Grosso do Sul registrou a segunda pior taxa de isolamento desde o início das medidas de isolamento social na segunda-feira. Apenas 38,4% das pessoas respeitaram. O índice só fica atrás do 31,9% registrado no último dia do mês de abril. Confira: