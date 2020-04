CORONAVÍRUS MS registra terceira morte por coronavírus A vítima é uma mulher de 71 anos, residente em Campo Grande

13 ABR 2020 - 09h:16 Por Isabelly Melo

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) comunica com pesar o terceiro óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (13). A vítima é uma mulher de 71 anos, residente em Campo Grande, que estava internada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

A vítima faleceu ontem, depois de ter sido encaminhada à Unidade Hospitalar depois de ter passado pelo CRS do bairro Tiradentes, ela era cardiopata e tinha diabetes, o que pode ter contribuído com a grave evolução do quadro.

O Hospital Regional realizou a coleta e o encaminhou para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS) neste domingo. O resultado positivo para o Covid-19 saiu no mesmo dia.

Em 31 de março foi registrado o primeiro óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul. A vítima foi uma mulher de 64 anos, residente do município de Batayporã, que estava internada em um hospital particular em Dourados. A segunda vítima também era de Batayporã, de 66 anos e faleceu no dia 06 de abril.

