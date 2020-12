CORONAVÍRUS MS registrou 70 mortes por covid-19 em uma semana Estado já contabiliza 1.897 óbitos pela doença, sendo que nove foram confirmados nesta sexta-feira

11 DEZ 2020 - 13h:20 Por Ingrid Rocha/CBN

Nesta semana Mato Grosso do Sul registrou 70 mortes por covid-19, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O estado já contabiliza 1.897 óbitos pela doença. Os dados foram divulgados durante a live do Governo do Estado nesta sexta-feira (11). Ouça os detalhes: