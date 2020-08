SAÚDE MS registrou mais 440 mortes por covid-19 em agosto Secretaria confirmou 28 óbitos pela doença no estado

31 AGO 2020 - 08h:22 Por Ingrid Rocha/CBN

Em 29 dias no mês de agosto, Mato Grosso do Sul registrou 441 mortes pela covid-19. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde no final de semana. A taxa de letalidade no estado subiu de 1,7 para 1,8. Ouça os detalhes: