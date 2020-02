ENTREVISTA CBN MS se prepara para chegada do Novo Coronavírus Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul criou Centro de Operações de Emergência para dar suporte aos municípios

27 FEV 2020 - 15h:10 Por Ingrid Rocha/Giovanna Dauzacker

A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul garante que o Estado está preparado para uma possível epidemia do COVID-19, mais conhecido como novo coronavírus. O alerta ficou ainda mais evidente depois da notificação de um possível caso suspeito no Estado. Trata-se de um homem com 24 anos de idade, brasileiro, que tem histórico de viagem de 14 dias na Tailândia, com voo de conexão em Pequim, na China. O secretário de Sáude do Estado, Geraldo Resende, afirma que é “praticamente impossível” impedir que a doença se espalhe e que o importante é o Estado estar preparado para dar todo suporte às pessoas que precisarem de atendimento médico.

Confira a entrevista: