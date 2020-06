EFEITO CORONA MS sobe para 12º no ranking do isolamento social Taxa mapeada na terça-feira (2) foi de 40,9%

3 JUN 2020 - 19h:30 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

A chuva e as baixas temperaturas registradas nesta terça-feira (2.6) contribuíram para Mato Grosso do Sul atingir o 12° lugar no ranking que mede as taxas de distanciamento social no País. O feito é inédito, considerando que o Estado sempre ocupou as últimas colocações dentre as unidades da federação.

Apesar da boa posição no cenário nacional, a taxa mapeada para o dia foi de 40,9%, não muito distante das médias registradas em dias anteriores. Ocorre que os demais estados, registraram mais pessoas nas ruas, enquanto aqui, quem já não precisava sair de casa, contou com os impeditivos da natureza. Para conter a pandemia, autoridades sanitárias recomendam 70% como índice ideal.

(Com informações do Portal de Mato Grosso do Sul)