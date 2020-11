NOVO CORONAVÍRUS MS soma 177 novos casos de covid-19 e 7 mortes Estado apresenta redução na média móvel de casos e estabilidade na média de óbit

5 NOV 2020 - 12h:56 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul contabiliza 177 novos casos de covid-19 e 7 óbitos nesta quinta-feira (5). As mortes foram registradas em Campo Grande (3), Coxim (1), Ponta Porã (1), Porto Murtino (1) e São Gabriel do Oeste (1). Os dados são do boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O estado totaliza 83.616 casos positivos da doença e 1.622 mortes.

Nas últimas 24 horas houve redução na média movel de casos, passando de 349 para 310, e a média de mortes se mantém estável, em 6,9.

Também em estabilidade está a taxa de letalidade, que é alta, de 1,9% e a taxa de contágio, que permanece 0,93 há quase uma semana.