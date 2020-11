NOVO CORONAVÍRUS MS soma 541 casos de covid-19 e 6 mortes Mais de 95 mil sul-mato-grossenses já se infectaram com o novo coronavírus

26 NOV 2020 - 12h:40 Por Loraine França

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul contabiliza 95.193 casos positivos de covid-19 e 1.748 óbitos. Mais seis mortes foram registrada em Campo Grande (5) e Bonito (1).

A taxa de ocupação de leitos em Campo Grande é a mais alta do estado e 91% dos leitos de UTI do Sus estão ocupados. Em seguida está Dourados e Três Lagoas (55%) e Corumbá (46%). No estado, 390 pessoas estão internadas com o novo coronavírus.