NOVO CORONAVÍRUS MS soma 543 casos novos de covid-19 e 5 óbitos Mortes ocorreram em pacientes com idades entre 32 e 84 anos

6 NOV 2020 - 10h:36 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul totaliza nesta sexta-feira (6), 84.159 casos confirmados de covid-19 e 1.634 óbitos, segundo dados do boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Cinco mortes forte registradas em Campo Grande, Miranda, Naviraí, Porto Murtinho e Três Lagoas, que contabilizaram um óbito cada.

A taxa de contáio (0,93) e a letalidade (1,9%) continuam estáveis.

A SES divulgou nesta sexta-feira o novo cenário dos leitos covid depois de anunciar que gestores municipais pediram desabilitação em três macrorregiões. Campo Grande, que contava com 310 leitos para tratamento do novo coronavírus, passa a ter 252. Com a redução de 58 leitos, a taxa de ocupação nas últimas 24 horas na Capital subiu de 64% para 83%.

Em Dourados são 20 leitos a menos, com redução de 126 para 106. A taxa de ocupação aumentou de 55% para 63%.

Também com leitos desabilitados está a macrorregião de Três Lagoas, com 15 leitos a menos, passando de 50 para 35. A taxa de ocupação subiu de 28% para 31%.

Apenas Corumbá não teve leitos desabilitados e permanece com taxa de ocupação de leitos estável, em 52%.