NOVO CORONAVÍRUS MS soma 698 casos e deve chegar a 100 mil confirmações nesta semana Projeção foi feita pelo secretário de Saúde do estado, Geraldo Resende. Mais de 99 mil já se contaminaram com o novo coronavírus em Mato Grosso do Sul.

30 NOV 2020 - 12h:23 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul contabiliza nesta segunda-feira (30), 99.061 casos positivos de covid-19 e 1.769 óbitos. A projeção feita pelo secretário de Saúde do estado, Geraldo Resende, é que ate a próxima quarta-feira (2), Mato Grosso do Sul chegue ao patamar de 100 mil confirmações da covid-19.

De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram confirmados 698 casos novos e 3 mortes que ocorreram em Campo Grande (1), Dourados e Miranda (1).

Do total de casos confirmados, 75% são de Campo Grande. A capital registrou 517 novos infectados pelo novo coronavírus.

O número de internados caiu em relação ao domingo, passando de 464 para 450. Mas ainda é considerado alto se comparado com o início do mês de novembro, quando cerca de 200 pacientes estavam internados com covid-19 no estado.

A macrorregião com a maior taxa de ocupação é a de Campo Grande (92%), seguida de Corumbá (71%), Três Lagoas (57%) e Dourados (56%). A SES estuda ampliar o número e leitos no estado (ouça a reportagem).

Na live de atualização dos dados desta segunda-feira, o secretário Geraldo Resende comentou sobre a negação da doença por parte da população, a proproção das mortes em relação ao número de infectados e fez um apelo às pessoas.

Ouça a reportagem: