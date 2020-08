NOVO CORONAVÍRUS MS soma 786 novos casos de covid-19 e 16 mortes em 24h Estado contabiliza 29,1 mil infectados pelo novo coronavírus e 458 óbitos

6 AGO 2020 - 11h:58 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul confirmou 786 casos de covid-19 e tem 29.101 contaminados nesta quinta-feira (6). Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostram que 349 casos novos foram registrados em Campo Grande, que totaliza 11.795 infectados. A capital é responsável por 40% dos casos já confirmados no estado.

O número de mortes subiu para 458 depois do estado contabilizar mais 16 vítimas nos municípios de Campo Grande (6), Corumbá (4), Costa Rica (1), Anastácio (1), Aquidauana (1), Ladário (1) e Caarapó (1).

A capital de Mato Grosso do Sul concentra a maior quantidade de óbitos e já perdeu 159 campo-grandenses para a covid-19.

Nos primeiros seis dias do mês de agosto, já são 51 mortes registradas no estado.

Leitos

A taxa de ocupação de leitos de UTI globais do SUS na macrorregião de Campo Grande aumentou para 94%. Dos 234 disponíveis, 44% estão ocupados por pacientes com covid-19, 7% por pessoas que estão com suspeita da doença e 43% por pacientes que não tem covid-19.

A macrorregião de Corumbá teve uma leve queda em relação ao dia anterior, passando de 86% para 77% de ocupação. Na sequência estão as macrorregiões de Dourados (50%) e Três Lagoas (25%).

Na live de atualização dos dados da SES, o secretário Geraldo Resende, falou sobre a ampliação dos leitos de UTI do Hospital Regional em Campo Grande. Segundo Resende, a capacidade desses leitos aumentou de 91 para 101 e mais 10 leitos devem ser abertos no local.

