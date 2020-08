NOVO CORONAVÍRUS MS soma 823 novos casos de covid-19 e 21 mortes em 24h Infectados totalizam 32,5 mil e 544 sul-mato-grossenses perderam suas vidas para o novo coronavírus

11 AGO 2020 - 11h:10 Por Loraine França

Em Mato Grosso do Sul, oito municípios registraram mortes por covid-19 nesta terça-feira (11). Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), os óbitos ocorreram em Campo Grande (10), Corumbá (5), Naviraí (1), Três Lagoas (1), Aquidauana (1), Vicentina (1), Sidrolândia (1) e Porto Murtinho (1). Com essas perdas, a taxa de letalidade no estado subiu de 1,6% para 1,7%.

Houve aumento expressivo, também, no número de casos positivos da covid-19 em Mato Grosso do Sul, que totaliza 32.562 infectados pelo coronavírus. Dos 823 novos casos, 323 são de Campo Grande. A capital de Mato Grosso do Sul, epicentro da doença no estado, tem 13.511 contaminados pela covid-19.

Ouça mais informações: