NOVO CORONAVÍRUS MS soma 83,4 mil casos de covid-19 Dez mortes foram registradas nesta quarta-feira (4)

4 NOV 2020 - 12h:00 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul totaliza 83.439 casos de covid-19 e 1.622 óbitos, de acordo com dados do boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Dez óbitos foram registrados em Campo Grande (7), Corumbá (1), Dourados (1) e Miranda (1).

Nesta quarta-feira (4), foram contabilizados 417 novos casos em Campo Grande (184), Dourados (36), Corumbá (33), Paranaíba (23) e em outros 37 municípios.