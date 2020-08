NOVO CORONAVÍRUS MS soma 947 novos casos e 15 mortes por covid-19 nas últimas 24h Infectados totalizam 33,5 mil e 559 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus no estado

12 AGO 2020 - 11h:04 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul contabiliza nesta quarta-feira (12), 33.509 infectados pela covid-19, segundo boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES). As 15 pessoas que morreram nas últimas 24 horas no estado são de Campo Grande 94), Corumbá (4), Miranda (2), Dourados (1), Guia Lopes da Laguna (1), Jardim (1), Sidrolândia (1) e Nova Andradina (1).

Ouça mais informações: