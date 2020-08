NOVO CORONAVÍRUS MS soma 968 casos de covid-19 e 17 mortes em 24h Estado contabiliza 38,3 mil contaminados e 657 mortes

18 AGO 2020 - 11h:20 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul totaliza 38.393 casos positivos de covid-19, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES). As 17 mortes registradas no estado ocorreram em Aquidauana (2), Campo Grande (5), Chapadão do Sul (1), Corumbá (2), Nova Alvorada do Sul (1), Sonora (1), Sidrolândia (3), Paranaíba (1) e Ponta Porã (1). Com esses óbitos, Mato Grosso do Sul contabiliza 247 somente no mês de agosto.